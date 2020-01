Coronavirus, Istituto Superiore Sanità: pacchi e ristoranti cinesi non sono pericolosi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Come prevedibile la sovraesposizione a notizie, vere e presunte, ha generato il panico. L’Iss si è visto costretto a rassicurare i cittadini che mangiare in ristoranti cinesi non è pericoloso. Il dato di fatto è che a Roma sono stati accertati i primi due casi di contagio da Coronavirus. Si tratta di due turisti cinesi … L'articolo Coronavirus, Istituto Superiore Sanità: pacchi e ristoranti cinesi non sono pericolosi NewNotizie.it. newnotizie

