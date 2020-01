Coronavirus, Ippolito (Spallanzani): “Non ci sono stati altri contagi. Ci aspettavamo questi casi, eravamo preparati. Li abbiamo identificati precocemente e isolati” (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi”. E’ quanto ha detto a Radio Capital Giuseppe Ippolito, il direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani di Roma, l’Istituto dove sono ricoverati i primi 2 casi di contagio da Coronavirus trovati in Italia. “I cittadini devono stare tranquilli – ha spiegato Ippolito – perché il rischio reale di trasmissione si verifica con persone sintomatiche. Appena i due turisti hanno avuto i sintomi sono state seguite tutte le procedure. Siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi”. “Di norma – ha sottolineato ancora il direttore scientifico dello Spallanzani – l’infezione viene trasmessa solo da persone che hanno i sintomi. Durante l’incubazione non si trasmette virus a meno di eccezioni. Siamo ragionevolmente ... lanotiziagiornale

IppolitoMimi : @ippolito_italia Ed è arrivato anche a Roma il #coronavirus, nonostante le buche! - stegian67 : Prof. Giuseppe Ippolito (dir.scientifico Ist.Spallanzani): 'Di norma l'infezione viene trasmessa solo da persone ch… -