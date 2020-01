Coronavirus: incubo finito per 6000 passeggeri a bordo della nave in quarantena, iniziato lo sbarco (Di venerdì 31 gennaio 2020) È iniziato questa mattina lo sbarco di 1143 passeggeri a bordo della nave Costa Smeralda di Costa Crociere, ferma da ieri mattina nel porto di Civitavecchia dopo che a bordo due cittadini di nazionalità cinese avevano manifestato sintomi compatibili con il Coronavirus. I primi passeggeri sono scesi già nella notte dalla nave. fanpage

