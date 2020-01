Coronavirus in Italia: tutte le tappe del viaggio della coppia contagiata. Dove sono stati prima di arrivare a Roma (Di venerdì 31 gennaio 2020) La notizia che temevamo di sentire ma che speravamo di non sentire mai è arrivata: il Coronavirus è arrivato anche in Italia. Una coppia di turisti cinese ha contratto il virus e ora si trova ricoverata allo Spallanzani di Roma. I due cinesi, provenienti da Wuhan, erano atterrati a Milano il 23 gennaio prima di arrivare 4 giorni fa in un hotel della capitale. La stanza Dove la coppia alloggiava è stata sigillata ma l’albergo è rimasto aperto. Ora, però, si cerca di capire quali siano state le tappe del viaggio dei due cinesi prima di arrivare in Italia. Di sicuro i due avevano fatto tappa a Parma prima di arrivare, circa 7 giorni fa, a Roma. Ora la task force del ministero della Salute sta cercando di capire esattamente le tappe dei due, anche per prendere precauzioni e contenere eventuali contagi. A Parma, intanto è già in corso una riunione sul caso con l’Azienda ospedaliera. ... caffeinamagazine

ShooterHatesYou : Guardate quanto è irresponsabile il politico più potente, influente, ascoltato e seguito d'Italia. Quale messaggio… - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… -