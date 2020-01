Coronavirus in Italia, turisti cinesi isolati: caso sospetto in Veneto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Questo articolo Coronavirus in Italia, turisti cinesi isolati: caso sospetto in Veneto è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Come ci si aspettava, il Coronavirus è arrivato anche in Italia. Due i casi di contagio accertati, oggi gli ultimi sbarchi dalla Cina. I due turisti cinesi che hanno contratto il Coronavirus sono stati isolati e sono state messe in campo le procedure di protocollo, ma le loro condizioni sono buone. L’influenza virale ha un … youmovies

ShooterHatesYou : Guardate quanto è irresponsabile il politico più potente, influente, ascoltato e seguito d'Italia. Quale messaggio… - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… -