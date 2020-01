Coronavirus in Italia, terzo caso sospetto in Puglia ma Speranza rassicura: “Ci sono le condizioni per monitorare la situazione con serenità” (Di venerdì 31 gennaio 2020) In Italia, sono stati confermati i primi due casi di Coronavirus in due turisti cinesi in visita nel nostro Paese dal 23 gennaio. Ora emerge un terzo caso sospetto di Coronavirus in Puglia. Si tratta di una donna 43enne, residente a Ruffano, in Salento, rientrata lo scorso 18 gennaio da Wuhan, in Cina. Lo conferma il capo dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro. Nel pomeriggio è andata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce con febbre, tosse e difficoltà respiratorie ed è scattato il protocollo di sicurezza: la donna è stata portata a bordo di un’ambulanza al Policlinico di Bari dove è stata messa in isolamento. Emiliano: da lunedì in Puglia attuato il protocollo operativo Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato questo pomeriggio in collegamento da Bari alla riunione convocata dal Capo Dipartimento della Protezione civile Angelo ... meteoweb.eu

