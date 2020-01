Coronavirus in Italia: l’itinerario dei due turisti cinesi prima di Roma (Di venerdì 31 gennaio 2020) I primi due casi di Coronavirus in Italia facevano parte di una comitiva di turisti dalla quale, però, si erano separati da tempo per seguire un diverso itinerario lungo la penisola. A dare maggiori informazioni sui coniugi cinesi ricoverati all’ospedale Spallanzani è il direttore generale dell’Asl Nicola Lorusso. Coronavirus in Italia: l’itinerario dei due turisti I primi sintomi mercoledì pomeriggio, poi in serata un peggioramento improvviso. A lanciare l’allarme è stata la moglie: “Diceva che il marito aveva la febbre alta e stava male. Così abbiamo chiamato l’ambulanza”, spiega Enzo Ciannelli, direttore dell’Hotel Palatino in via Cavour. I due coniugi alloggiavano all’interno dell’hotel da due giorni. In questo momento sono entrambi ricoverati all’istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallazani. Il gruppo era atterrato ... notizie

