Coronavirus in Italia, il virologo: «Non c’è nessun allarme» (Di venerdì 31 gennaio 2020) È arrivato il momento di allarmarsi, ora che i primi due casi di Coronavirus a Roma sono stati confermati? L’esperto assicura di no. «Registrare due casi in Italia non significa che l’epidemia sia qui», ci spiega Giovanni Maga, virologo dell’istituto di genetica molecolare del Cnr. «Si tratta di un evento atteso: le contromisure sono in campo e sono state subito attivate». Come prevede la procedura, «il livello di attenzione delle autorità sanitarie è adesso più alto e il ministero ha già attivato tutti gli strumenti idonei». Ma per noi, per i cittadini, garantisce il virologo, «non cambia nulla. In Francia e in Germania, ad esempio, ci sono stati più casi, ma non è comunque in corso nessuna epidemia». Fino a quando l’epidemia in Cina non si spegnerà, questi eventi sono possibili, «ma ricordiamo che ogni anno in Italia registriamo oltre 100 casi di virus importati, come dengue e ... vanityfair

