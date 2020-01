Coronavirus in Italia: il governo decreta lo stato di emergenza sanitaria (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Coronavirus sbarca in Italia e il governo ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria. “Una conseguenza dello stato di emergenza globale dichiarato ieri dall’Oms”, spiegano i tecnici del Ministero della salute. La dichiarazione del governo si tradurrà poi in una Ordinanza di Protezione civile che gli uomini del ministro Speranza stanno scrivendo in queste ore ma che, di fatto, velocizzerà gli interventi a favore del contenimento del contagio affidando più compiti alla Protezione civile, confermerà il blocco dei voli per la Cina (consentiti solo per altri due giorni in ingresso in Italia) e stanzierà 5 milioni per affrontare l’emergenza e magari acquistare nuovi materiali di biocontenimento, come tute speciali, guanti e maschere. (continua...) L’Ordinanza consentirà alla Protezione civile di supportare il personale del ministero della salute nel lavoro non ... howtodofor

