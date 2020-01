Coronavirus in Italia: due casi accertati, un terzo sospetto. Il governo dichiara lo stato d’emergenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie: due casi accertati, un terzo sospetto Il Coronavirus in Italia registra almeno due casi accertati. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia del Coronavirus cinese un’emergenza sanitaria pubblica su scala globale. I nuovi casi registrati sono 1.982, con un totale di 9.692 infezioni confermate. Secondo la Commissione sanitaria nazionale cinese, 42 delle 43 nuove vittime sono state registrate nella provincia dell’Hubei, da dove è iniziato il contagio. La crescita di decessi e infezioni, secondo i dati, resta stabile. In Italia sono stati accertati due casi di Coronavirus registrati a Roma, il governo ha dichiarato lo stato d’emergenza per 6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stanziando 5 milioni di euro. ... tpi

