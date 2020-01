Coronavirus in Italia, due casi accertati e uno sospetto. Il governo decreta lo stato d’emergenza. Di Maio: 80 italiani a Wuhan rientrano lunedì (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus in Italia, due casi accertati e uno sospetto. E intanto il governo decreta lo stato d'emergenzaper sei mesi. E dopo il blocco imposto ai voli da e per la Cina sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino gli ultimi cinque voli diretti provenienti da varie città della Cina, tra cui Hong Kong e Chengdu. In estrema sintesi, queste le novità delle ultime ore in Italia sul Coronavirus che sta alimentato paura in tutto il mondo. I due turisti cinesi affetti da Coronavirus, ricordiamo, sono ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma. L'intervento tempestivo, come ha spiegato il direttore scientifico, Giuseppe Ippolito, ha limitato i rischi di contagio. "I due pazienti sono stati immediatamente ricoverati, posti in isolamento, sono in buone condizioni. La tempestività dell'intervento ci fa pensare che non ci siano persone esposte perché come sapete di norma l'infezione si trasmette ... ilfogliettone

