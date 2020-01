Coronavirus in Italia, anche in Costiera Amalfitana il bus coi cinesi contagiati (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si cerca di ricostruire l'itinerario seguito dal gruppo di turisti cinesi del quale facevano parte anche i due contagiati dal Coronavirus a Roma: la comitiva ha visitato l'Italia in lungo e il largo; oltre a Sorrento, i turisti hanno visitato anche la Costiera Amalfitana, ma pure a Verona e Milano. fanpage

