Coronavirus in Italia: alle 10 il Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) E’ stato convocato alle 10 di questa mattina il Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza dopo i primi due casi di Coronavirus in Italia. Lo stato di emergenza verrà dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Coronavirus, Conte: “Confermati i primi due casi in Italia, situazione seria ma non ci faremo trovare impreparati”L'articolo Coronavirus in Italia: alle 10 il Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza Meteo Web. meteoweb.eu

