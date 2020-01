Coronavirus, in Giappone blocco alla frontiera per i casi infetti. Usa, stop ai viaggi in Cina per gli americani (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il premier Giapponese Shinzo Abe ha deciso di bloccare l’ingresso nel Paese a chiunque verrà riscontrato di aver contratto il coronarivus cinese. Finora in Giappone sono 14 i casi confermati. Gli ultimi tre riguardano nello specifico una studente cinese di circa 20 anni che vive nelle prefettura di Kyoto, un cittadino straniero di 50 anni residente nelle regione a ovest di Mie e un autista di pullman di 30 anni proveniente dalla provincia cinese dell’Hubei. Il ministero della Salute nipponico ha precisato che il Giappone non attraversa una fase in cui si può affermare che il virus si stia diffondendo velocemente, ma raccomanda alla popolazione di prendere le dovute preoccupazioni comuni a tutte le malattie infettive come l’influenza e il raffreddore. Il governo intanto ha anticipato a questo sabato l’implementazione delle misure che consentono alle autorità ... open.online

