Coronavirus, in Germania il primo bambino contagiato dal virus: il papà era infettato (Di venerdì 31 gennaio 2020) È stato registrato in Germania il primo caso di bambino contagiato da Coronavirus di Wuhan. Si tratta del figlio di un dipendente della ditta Webasto, in Baviera, che era stato dichiarato infettato nelle scorse ore. Ancora ignote le sue generalità. Finora in tutto il Paese ci sono sei casi confermati. fanpage

SalernoSal : Ci sono stati casi in Germania, Francia, Usa... Avete visto conferenze stampa di Trump, Macron? (Per la serie no panico). #coronavirus - SkyTG24 : #Coronavirus, in un giorno infezioni quasi raddoppiate. Un caso in Germania. LIVE - fanpage : #coronavirus, primo caso confermato in Germania -