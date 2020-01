Coronavirus in Cina, paura per Hamsik! Il papà: “Siamo preoccupati!” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus in Cina, paura per Hamsik, il centrocampista è tornato in Slovacchia anche per sfuggire all'esplosione del micidiale virus; poi raggiungerà la squadra in Spagna. L'articolo Coronavirus in Cina, paura per Hamsik! Il papà: “Siamo preoccupati!” proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

pietroraffa : Salgo su un treno per Pesaro. Nella carrozza entra un ragazzo cinese. Una tizia esclama ad alta voce:'Ecco qua, c… - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - matteosalvinimi : ?? Il ministro della Salute finalmente arrivato in Senato (dopo le pressioni della Lega) ha appena ammesso che in Ci… -