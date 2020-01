Coronavirus: in arrivo 5 voli dalla Cina negli scali di Roma e Milano (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nella serata di giovedì 30 gennaio è arrivata la conferma dei due casi di Coronavirus accertati a Roma: si tratterebbe di una coppia di turisti cinesi. Ad annunciarlo è stato proprio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa. Da quanto si apprende, però, l’Italia ha messo in atto tutte le cautele e le misure previste per evitare il contagio. Non occorre preoccuparsi secondo il premier. Tuttavia, nonostante la chiusura del traffico aereo e i voli bloccati dalla Cina, sono in arrivo in Italia almeno cinque velivoli già decollati dagli aeroporti di partenza. Questi ultimi sono diretti agli scali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Coronavirus, voli bloccati Nel corso di una conferenza stampa il premier Conte ha confermato i primi due casi di Coronavirus in Italia. Si tratta di una coppia di turisti cinesi a Roma rientrati da poco dalla Cina: per loro è ... notizie

rodolfocorrenti : RT @me_azzurra: Domanda da un milione di dollari: in faccia a quanti individui dal 23 gennaio (giorno del loro arrivo a Milano) i due turis… - whazdatdude : Epidemia di Coronavirus nella Cina Centrale, ma italiani preoccupati per l'arrivo dei migranti dall'Africa. Per dire. #coronarvirus #wuhan - marcoranieri72 : RT @me_azzurra: Domanda da un milione di dollari: in faccia a quanti individui dal 23 gennaio (giorno del loro arrivo a Milano) i due turis… -