Coronavirus, il viaggio in Italia dei turisti cinesi contagiati: da Malpensa allo Spallanzani, controlli per le tappe a Verona, Parma e Firenze (Di sabato 1 febbraio 2020) Sono tantissimi i turisti che ogni giorno visitano il nostro Paese per ammirarne le meraviglie, ma nel caso di due anziani orientali, questo viaggio li ha portati dritti al centro dell’emergenza sanitaria del Coronavirus in Italia. Milano, Verona, Parma, Firenze e Roma sono le principali città toccate dai due sfortunati coniugi: le autorità sanitarie di mezza Italia sono al lavoro, in queste ore, sulle tracce dei turisti di 67 e 66 anni – i primi positivi al test nel nostro Paese – nel loro viaggio lungo la Penisola. Adesso bisogna capire se e quanto abbiano avuto contatti con altre persone. Tre i possibili contatti con la coppia, secondo il direttore scientifico dell’ospedale Giuseppe Ippolito. I due, originari proprio di Wuhan, l’epicentro del virus, sono arrivati in Italia il 23 gennaio, allo scalo milanese di Malpensa. Facevano parte di una ... meteoweb.eu

Unomattina : I primi 2 casi di Coronavirus confermati in Italia: sono due turisti cinesi in viaggio a Roma ricoverati all’… - Agenzia_Ansa : Primi due casi di #Coronavirus confermati in Italia Si tratta di due turisti cinesi in viaggio a Roma. Sono ricover… - Tg3web : Positivi al coronavirus 2 turisti cinesi provenienti dalla regione di Wuhan. Nei giorni scorsi avevano sviluppato i… -