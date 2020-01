Coronavirus, il sindaco di Sorrento: “I due contagiati mai stati qui. Niente psicosi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) La comitiva della quale facevano parte anche i due turisti cinesi contagiati dal Coronavirus a Roma è passata anche per Sorrento. Il sindaco Giuseppe Cuomo ci ha però tenuto a precisare che i due contagiati non sono mai passati per la città della provincia partenopea: "Nessuna psicosi per il virus". fanpage

Agenzia_Ansa : Le prime analisi escludono casi di #coronavirus sulla nave #Costa ferma a #Civitavecchia. La rabbia dei passeggerei… - SkyTG24 : #Coronavirus, in 6mila sono bloccati su una nave da crociera a #Civitavecchia: una coppia di turisti cinesi proveni… - fattoquotidiano : #CORONAVIRUS / DUE CASI SOSPETTI 7.000 persone bloccate su una nave nel porto di #Civitavecchia “Esausti, restitui… -