Coronavirus, il sindaco di Sorrento: I due cinesi ricoverati allo Spallanzani non sono mai passati per qui (Di venerdì 31 gennaio 2020) La notizia che i due cittadini di nazionalità cinese ricoverati allo Spallanzani di Roma perché positivi al Coronavirus avessero fatto tappa nei giorni scorsi a Sorrento e’ infondata. A smentire voci legate a una dichiarazione di un responsabile sanitario di Cassino a un quotidiano locale, il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, in una nota. “Messi in atto i controlli di rito, e avviati tutti i contatti istituzionali con le autorità sanitarie e di polizia, ci e’ giunta rassicurazione sull’assoluta infondatezza della circostanza”, scrive. L'articolo Coronavirus, il sindaco di Sorrento: I due cinesi ricoverati allo Spallanzani non sono mai passati per qui proviene da Ildenaro.it. ildenaro

