Coronavirus, il settore agroalimentare della Cina rischia il crac (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’epidemia del nuovo Coronavirus è diventata una minaccia globale a 360 gradi. Certo, al primo posto ci sono i migliaia di contagiati, i casi sospetti, i centinaia di morti e tutti i rischi collegati alla diffusione del 2019-n-Cov nei cinque continenti. Ma dietro alle preoccupazioni sanitarie troviamo gli altrettanto gravi timori per un contraccolpo economico. In Cina sicuramente, ma anche nel resto del mondo. L’ambasciatore cinese alle Nazioni Unite, Zhang Jun, ha ammesso che la fase nella lotta contro il Coronavirus è ancora “molto critica” ma che l’epidemia è ancora principalmente confinata in Cina. Proprio per questo il signor Zhang, pur comprendendo l’apprensione globale, ritiene che non via sia motivo “di adottare misure che interferiscono inutilmente con i viaggi e gli scambi internazionali”. Probabilmente è un modo velato per rassicurare le aziende straniere che fanno affari ... it.insideover

