Coronavirus, il piano d'intervento: requisire gli hotel e un ponte aereo per chi torna in Cina, le possibilità in mano al commissario Borrelli (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un piano d'intervento che prevede, tra le altre cose, la possibilità di requisire hotel o strutture ricettive per sistemare le centinaia di turisti cinesi presenti nel nostro paese e che devono tornare in patria, visto il blocco dei voli. Dopo la dichiarazione dello stato d'emergenza, la gestione passa nelle mani del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Sarà lui, in qualità di Commissario straordinario, a definire gli interventi, coordinare le varie amministrazioni coinvolte e gestire i 5 milioni di euro stanziati dal Consiglio dei ministri. Sono tanti i pezzi di Stato in campo per contrastare la diffusione del virus: ministeri, enti, Regioni, Asl. Il Commissario dovrà tirare le fila, raccordare i soggetti coinvolti ed attuare le necessarie sinergie perché tutto funzioni al meglio. "Il nostro paese ha messo in piedi un sistema di prevenzione che ci consente di ...

