Coronavirus, il governo dichiara lo Stato di emergenza. Cosa succederà adesso (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alla fine il governo italiano ha davvero dichiarato lo Stato di emergenza nazionale. Dopo i primi due casi accertati di Coronavirus in Italia, il Consiglio dei ministri, convocato alle 10 di questa mattina, ha dichiarato lo Stato di emergenza per sei mesi. I contenuti della delibera saranno stilati dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. “Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell’Oms abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro Paese in questi casi, come già avvenuto nel 2003 in occasione dell’infezione Sars. Le misure assunte sono di carattere precauzionale e collocano l’Italia al più alto livello di cautela sul piano internazionale”, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. A quanto si apprende il governo ha stanziato cinque milioni di euro. Il presidente del Consiglio Conte, intervenuto ieri sera, ha ... caffeinamagazine

LegaSalvini : ?? ULTIM’ORA CORONAVIRUS, L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ DICHIARA: “EMERGENZA GLOBALE” Mentre noi siamo in… - NicolaPorro : #Coronavirus, il #governo dice non fate allarmismo e poi fa... allarmismo! #BrexitDay, da leggere le frasi di… - repubblica : Coronavirus, Salvini: 'Frontiere aperte, incapaci al governo'. Faraone (Iv): 'Sciacallo'. Orlando (Pd): 'Un poverac… -