Coronavirus, il filosofo Fusaro: 'Strategia Usa per piegare la Cina?' (Di venerdì 31 gennaio 2020) "Io non ho le prove. Né i nomi. Nemmeno le certezze. Non li ho. Ma da Socrate ho appreso che il gesto originario del filosofare è la problematizzazione dell'ovvio. La discussione critica di ciò che si pretende, per inerzia o per autorità, insindacabile e già definitivamente risolto. De omnibus dubitandum est" Segui su affaritaliani.it affaritaliani

davidefaraone : Per chi se lo fosse perso, oggi il noto filosofo sovranista Diego #Fusaro ha affermato che il #Coronavirus sarebbe… - vincenzopighet2 : RT @davidefaraone: Per chi se lo fosse perso, oggi il noto filosofo sovranista Diego #Fusaro ha affermato che il #Coronavirus sarebbe un co… - gianniberetta1 : RT @davidefaraone: Per chi se lo fosse perso, oggi il noto filosofo sovranista Diego #Fusaro ha affermato che il #Coronavirus sarebbe un co… -