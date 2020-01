Coronavirus: il Consiglio dei Ministri decreta lo stato di emergenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, convocato d’urgenza questa mattina, ha decretato lo stato di emergenza in relazione all’epidemia di Coronavirus: si tratta di una misura diretta conseguenza della decisione dell’OMS di lanciare l’emergenza globale. Non è la prima volta in cui viene dichiarato lo stato di emergenza: era già accaduto con l’epidemia SARS. Virus Cina: l’Oms dichiara lo stato di emergenza globale per il CoronavirusL'articolo Coronavirus: il Consiglio dei Ministri decreta lo stato di emergenza Meteo Web. meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in corso il Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza #ANSA - Agenzia_Italia : = Primi due casi di #coronavirus in Italia = Si tratta di turisti cinesi giunti in Italia da una decina di giorni.… - Unomattina : I primi 2 casi di Coronavirus confermati in Italia: sono due turisti cinesi in viaggio a Roma ricoverati all’… -