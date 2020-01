Coronavirus, il bilancio in Italia: parla il medico dell’ospedale Spallanzani (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alle ore 14 di oggi, venerdì 31 gennaio, si è tenuta una conferenza stampa molto importante presso l’istituto nazionale malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma per fare il punto sulla situazione riguardante il Coronavirus in Italia, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza. Sono stati forniti gli ultimi aggiornamenti dopo i primi due casi nel nostro territorio, ovvero i turisti cinesi che si sono sentiti male nella Capitale al ‘Grand Hotel Palatino’ di via Cavour. Oltre alla coppia, in quarantena sono finiti venti turisti che facevano parte della comitiva giunta da Wuhan, epicentro della malattia. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha dichiarato: “La coppia affetta da Coronavirus ha limitato gli spostamenti nelle zone adiacenti all’albergo, e nel tragitto ha sempre indossato le ... caffeinamagazine

MediasetTgcom24 : Coronavirus, bilancio Cina sale a 213 morti e quasi 10mila infezioni #cina - fanpage : #coronavirusitalIa, il bilancio dall'Ospedale Spallanzani - Agenzia_Ansa : #Coronavirus In Cina il bilancio sale a 26 morti e 897 contagi. Stop ai trasporti in 13 città, blindati 41 milioni… -