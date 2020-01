Coronavirus, i primi casi italiani 'tradiscono' Piazzapulita. Il talk diventa anacronistico (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Coronavirus invade i talk televisivi e ne stravolge le scalette. Giovedì la comunicazione dei due primi contagi in Italia ha fatto irruzione all’interno di Piazzapulita e Dritto e rovescio.A risentire maggiormente della notizia, battuta dalle agenzie attorno alle 22.20 nel corso della conferenza stampa tenuta dal premier Conte e dal ministro della salute Speranza, è stato il programma di La7. Corrado Formigli ha aggiornato gli spettatori, ma si è dovuto arrendere di fronte alla messa in onda del blocco della mezzanotte precedentemente registrato.Coronavirus, i primi casi italiani 'tradiscono' Piazzapulita. Il talk diventa anacronistico pubblicato su TVBlog.it 31 gennaio 2020 04:46. blogo

