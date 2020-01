Coronavirus, i passeggeri sull’ultimo volo per Malpensa: “In Cina tanta paura, nessuno esce di casa” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Lacrime e abbracci, sollievo e incredulità per essere riusciti a tornare. Sono le emozioni dei passeggeri italiani atterrati a Malpensa con gli ultimi due voli partiti dalla Cina prima che venisse imposto lo stop al traffico aereo per l'emergenza Coronavirus. "Ho avuto paura di essere contagiato, sì", ha raccontato a Fanpage.it Alessio, studente ligure che frequenta il quarto anno delle superiori. "Ho preferito evitare qualsiasi tipo di contatto con qualsiasi persona, non ho mangiato per una settimana". Primo dello sbarco, tutti sono stati sottoposti alle analisi mediche. "Ma anche a Shenzhen eravamo controllati sempre e comunque". milano.fanpage

MinisteroSalute : #Coronavirus, l'Organizzazione mondiale della sanità dichiara l'epidemia un'emergenza di sanità pubblica di interes… - TgrRai : Coppia di cinesi con febbre alta su nave crociera a #Civitavecchia, bloccati seimila passeggeri: sospetti per… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, negativi ai testi i i due passeggeri della nave #ANSA -