Coronavirus, i due turisti cinesi infetti sono stati anche a Milano, Verona, Parma e Firenze (Di venerdì 31 gennaio 2020) I due coniugi cinesi risultati positivi al Coronavirus, prima di arrivare a Roma, hanno fatto tappa in altre città italiane: sono atterrati a Milano il 23 gennaio e poi si sono spostati a Verona, Parma e Firenze. Luoghi in cui si sono fermati per una sola giornata: le autorità stanno comunque effettuando tutte le verifiche del caso in ogni città. fanpage

matteosalvinimi : Fatemi capire... I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e… - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… -