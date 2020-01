Coronavirus, i due turisti cinesi contagiati sono stati anche a Milano (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ha fatto tappa anche a Milano nei giorni scorsi la comitiva di turisti cinesi di cui faceva parte la coppia, proveniente da Wuhan, risultata positiva al Coronavirus e ricoverata all'istituto Spallanzani di Roma. Il gruppo era atterrato a Malpensa una settimana fa. Regione Lombardia ha assicurato che la situazione è sotto controllo e la "macchina" predisposta è pronta a intervenire. milano.fanpage

