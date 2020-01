Coronavirus, i due cinesi ricoverati a Roma: "Siamo sempre rimasti in hotel" (Di venerdì 31 gennaio 2020) I due cittadini cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma perché risultati positivi al Coronavirus, secondo quanto riportato da Adnkronos, avrebbero voluto rassicurare tutti dicendo di non aver girato per le strade della Capitale e di essere sempre rimasti in albergo perché si sono ammalati subito.66 anni lui e 65 anni lei, da mercoledì si trovano presso il noto istituto che è specializzato in cura delle malattie infettive. I due ora sono in isolamento, ma avrebbero detto di essere sereni e hanno ringraziato tutti coloro che hanno prestato loro soccorso, li hanno accolti, curati e dimostrato disponibilità. A chi li ha visti i due sarebbero anche sembrati in forze e tranquilli, ma preoccupati per quello che possano pensare le altre persone, per questo hanno voluto rassicurare tutti sull'eventuale contagio e avrebbero detto di non aver mai preso mezzi pubblici e di non aver girato per ... blogo

