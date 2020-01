Coronavirus: i cinesi lo hanno scoperto pochi giorni fa. Autorità Wuhan ammettono ritardi (Di venerdì 31 gennaio 2020) "In questo momento mi sento in colpa, con rimorso e rimprovero", ha ammesso Ma Guoqiang, segretario del Partito comunista cinese (Pcc) di Wuhan. Zhou Xianwang, sindaco di Wuhan, ha invece ammesso di non essere stato autorizzato a parlare pubblicamente del virus fino a gennaio inoltrato, pochi giorni prima della messa in quarantena dell'epicentro del 2019-nCoV. fanpage

