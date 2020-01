Coronavirus, i cinesi contagiati a Roma: "Cosa hanno fatto in hotel", la ricostruzione ad Agorà (Di venerdì 31 gennaio 2020) Primi due casi di Coronavirus in Italia. La notizia la hanno data nella serata di giovedì Giuseppe Conte e Roberto Speranza in conferenza stampa. Si tratta di due coniugi cinesi provenienti dalla zona di Wuhan che si trovavano in Italia per turismo. E gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda sono arri liberoquotidiano

MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… - Agenzia_Ansa : Il premier Conte: 'Casi accertati di #Coronavirus in Italia sono due turisti cinesi'. 'Chiuso il traffico aereo da… -