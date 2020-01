Coronavirus, gli Usa dichiarano l’emergenza sanitaria. Stop agli stranieri che sono stati in Cina (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ingresso vietato a chi ha visitato la Cina nelle ultime due settimane, quarantena per gli americani che rientrano dal Paese del Dragone lastampa

Agenzia_Ansa : L'Oms dichiara l'emergenza globale per il #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in Cina oltre 8100 casi e 212 morti, il paese sempre più isolato. Per italiani provenienti da Wuhan q… - SkyTG24 : 'Gli italiani devono stare tranquilli, abbiamo adottato le misure più efficaci', il premier #Conte ha parlato del… -