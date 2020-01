Coronavirus, gli italiani torneranno dalla Cina con un velivolo dell’Aeronautica Militare: nessun contagio tra di loro (Di venerdì 31 gennaio 2020) Rientreranno dalla Cina con un velivolo KC-767A del 14 Stormo dell’Aeronautica Militare gli italiani presenti a Wuhan, la città cinese maggiormente coinvolta dal nuovo Coronavirus. Lo fa sapere il ministero della Difesa confermando che l’arrivo è previsto per lunedì 3 febbraio e che poi i connazionali saranno trasferiti in una “idonea struttura per la sorveglianza sanitaria di soli 15 giorni”. Il ministro Guerini, da Washington, è “costantemente in contatto con l’Italia” per seguire le operazioni di rimpatrio. Il Ministero della Difesa, insieme al ministero della Salute e all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, sotto lo stretto coordinamento dell’Unita’ di Crisi della Farnesina, sta organizzando il volo, coordinato dal Comando Operativo di Vertice Interforze. La partenza ... meteoweb.eu

