Coronavirus, gli italiani a Wuhan: “Siamo bloccati e senza notizie” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Circa 70 italiani sono bloccati attualmente nella città di Wuhan, focolaio dell’epidemia di Coronavirus. Paolo, uno dei presenti in territorio cinese, ha rilasciato la sua testimonianza. “Noi italiani a Wuhan non abbiamo nessuna notizia certa di un aereo partito da Fiumicino per riportarci in patria. Nessuna notizia ufficiale dal consolato italiano. Stamattina ha iniziato a squillarmi il telefono molto presto, sin dalle 3-4. Parenti e amici mi chiedevano se fossero veritiere le notizie di questo volo. Ci fa molto piacere, perché sono già dieci giorni che siamo qua senza sapere come andrà a finire questa avventura, questa brutta avventura”. Le parole di Paolo testimoniano l’incertezza italiana nell’organizzazione di un rientro in patria. Coronavirus, parlano gli italiani a Wuhan Le vittime raggiungono la quota di 213 e i contagi da Coronavirus sfiorano i ... notizie

