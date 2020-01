Coronavirus, Giulia De Lellis indossa la mascherina (Di venerdì 31 gennaio 2020) Prosegue la psicosi da Coronavirus, alimentata anche dai casi diagnosticati in Paesi anche molto distanti dalla Cina, come l’Italia. L’allarme da virus ha invaso ovviamente anche i social network, dove circolano video e foto di persone che, per tentare di proteggersi, stanno utilizzando le mascherine. Giulia De Lellis con la mascherina in aeroporto Tra di loro c’è Giulia De Lellis, famosissima su instagram, che posta un selfie indossando una comunissima mascherina per narici e bocca: “Quelle carine erano finite, meglio di nulla“, scrive l’influencer che posa con un’amica. Non sarà una mascherina alla moda, ma almeno ha tranquillizzato la ragazza, poco prima di prendere un volo in aeroporto. Così scrive sul suo profilo instragram: “Meglio queste di nulla. Non sembrerò normale però sono un’ipocondriaca del cavolo, volevo anche i guanti ... notizie

TgrRaiFVG : Coronavirus, sorveglianza senza allarmismi. La @ProtCivReg_FVG coinvolta nel programma di vigilanza contro il conta… - zazoomblog : Coronavirus Giulia De Lellis indossa la mascherina: “Sono ipocondriaca” - #Coronavirus #Giulia #Lellis #indossa - MichelaCastell3 : GIULIA DE LELLIS ALLARME CORONAVIRUS - #GIULIADELELLIS -