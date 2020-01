Coronavirus: ecco perché i medici di famiglia consigliano il vaccino per l’influenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Non c’è un vaccino per il Coronavirus, ma esiste per le altre forme influenzali quelle che circolano abitualmente in questa stagione in Italia. È questo vaccino che i medici di famiglia della Federazione italiana di medicina generale consigliano di fare. Non combatte il Coronavirus, ma combatte le altre forme influenzali e permette di evitare blocchi e pressioni sul pronto soccorso e i servizi sanitari. «Vaccinarsi», spiega Silvestro Scotti, segretario nazionale della Fimmg, «riduce la circolazione dell’influenza, crea meno casi, meno pressione sul servizio sanitario che può concentrare maggiore attenzione su eventuali casi da nuovo virus. Rende la diagnosi differenziale, cioè la distinzione tra le due infezioni, più facile, più rapida e porta all’isolamento di eventuali casi di Coronavirus». Non è tardi per vaccinarsi visto che la stagione influenza ha ancora due mesi di ... vanityfair

