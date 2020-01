Coronavirus, ecco come ridurre i rischi del contagio (Di venerdì 31 gennaio 2020) ridurre i rischi del contagio Nelle ultime ore è arrivata una notizia prevedibile, ovvero la dichiarazione di stato di emergenza globale da parte dell’Oms. Attualmente le vittime sono 107 e migliaia di persone risultano essere state contagiate. Alcune nazioni hanno deciso di chiudere i confini con la Cina, come la Russia. Molte compagnie aeree hanno deciso di sospendere i voli mentre la città di Wuhan risulta completamente inaccessibile. La situazione è molto delicata e sta preoccupando l’intero pianeta. A dare informazioni più dettagliate ci ha pensato Zhong Nanshan, capo di esperti che stanno analizzando senza tregua il nuovo virus. Secondo quest’ultimi tra una settimana o al massimo 10 giorni si raggiungerà l’apice del contagio, dopodiché non ci saranno più incrementi su larga scala. Nel frattempo i medici cercano di ridurre i rischi del contagio con dei ... kontrokultura

