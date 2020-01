Coronavirus: è stato di emergenza? La decisione del CdM (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si riunirà tra pochissimo, alle 10, il Consiglio dei Ministri per decidere se dichiarare o meno lo stato di emergenza anche in Italia. Giuseppe Conte (Getty Images) Nella tarda serata di ieri è arrivata la conferma che i due casi di Coronavirus riscontrati a Roma erano confermati. Lo ha detto il Presidente Giuseppe Conte, precisando che si tratta di turisti cinesi, marito e moglie di 67 e 66 anni provenienti dalla provincia di Wuhan e adesso ricoverati all‘Ospedale Spallanzani. I due erano arrivati a Milano (aeroporto di Malpensa) il 23 gennaio e, dopo alcune tappe intermedie, sono arrivati a Roma. Qui si sono sentiti male mercoledì sera. “Nessun allarme”, non c’è nessun motivo di creare panico. Lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore”, ha dichiarato ancora il presidente del Consiglio. Sono in corso “attente ... chenews

