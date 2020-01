Coronavirus, duro colpo all’economia cinese: quanto costa la crisi (Di venerdì 31 gennaio 2020) duro colpo all’economia cinese per colpa del Coronavirus: quanto costa la crisi ai mercati azionari e quali rischi ci sono a livello globale. Le preoccupazioni per l’epidemia di Coronavirus e il suo impatto economico stanno pesando sul mercato azionario, trascinando al ribasso in maniera sensibile l’indice Dow, con un calo di 400 punti. Leggi anche … L'articolo Coronavirus, duro colpo all’economia cinese: quanto costa la crisi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

infoitestero : Coronavirus: pugno duro di Xi contro errori funzionari - alex_drastico72 : RT @classcnbc: 'Blocco degli aeroporti ed emergenza quarantena: gli impatti del #coronavirus sull'economia cinese ????potrebbero essere pesan… - classcnbc : 'Blocco degli aeroporti ed emergenza quarantena: gli impatti del #coronavirus sull'economia cinese ????potrebbero ess… -