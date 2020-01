Coronavirus, due casi in Italia: i 2 cinesi sono passati anche da Firenze (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una task force regionale, pagine dedicate al Coronavirus sul sito della Regione Toscana. E l’immediata attivazione di un’indagine epidemiologica, perché i due cinesi ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma hanno soggiornato due giorni a Firenze. E’ giunta alla Regione notizia ufficiale che i due cittadini cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma con positività al Coronavirus sono passati da Firenze, dove hanno soggiornato due giorni. La Regione ha immediatamente attivato l’indagine epidemiologica, per individuare i possibili contatti a rischio (contatto stretto, ravvicinato e continuo). “E’ improbabile – dichiara il dottor Danilo Tacconi, direttore di Malattie infettive Asl Toscana sud est – che i due cittadini cinesi possano aver contagiato altre persone nelle varie città visitate, perché il virus si trasmette solo con ... meteoweb.eu

