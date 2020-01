Coronavirus, due casi in Italia: Angelo Borrelli commissario straordinario, “situazione sotto controllo” (Di venerdì 31 gennaio 2020) “La situazione è sotto controllo” Lo dice il premier Giuseppe Conte al termine del Comitato operativo alla Protezione Civile. “Abbiamo approvato la designazione” proposta dal ministro Speranza “del dott. Angelo Borrelli come commissario delegato” all’emergenza Coronavirus e gli Italiani potranno condurre una vita normale, assicura. Il comune di Civitavecchia: Coc pronto ad essere attivato in qualsiasi momento Il comune di Civitavecchia ha partecipato questa mattina al secondo incontro del tavolo di lavoro convocato da Asl sul Coronavirus. “La prima riunione – si legge in una nota del comune di Civitavecchia – era avvenuta martedi’ e quindi prima che al porto si verificasse il caso sospetto, poi verificatosi fortunatamente non legato al virus sul quale l’Organizzazione Mondiale della Sanita’ ha ... meteoweb.eu

