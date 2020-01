Coronavirus, due casi a Roma: sono turisti cinesi. Italiani in quarantena per 15 giorni: dove sono ospitati (Di venerdì 31 gennaio 2020) Primi due casi di Coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi, marito e moglie, a Roma da dieci giorni. sono entrambi ricoverati in isolamento all'ospedale Spallanzani. La stanza... leggo

RobertoBurioni : Desidererei che si trovasse immediatamente un vaccino contro il coronavirus per due motivi. Il primo perché salvere… - matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… - Agenzia_Ansa : Il premier Conte: ' Primi due casi di #Coronavirus accertati in Italia' FLASH #ANSA -