Coronavirus, dopo Roma anche gli Usa dichiarano l’emergenza sanitaria. Italiani rientreranno il 3 febbraio. Cina ammette i ritardi (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Se fossero state adottate prima le misure di controllo rigorose, il risultato sarebbe stato migliore di quello attuale”. La Cina ammette i ritardi e lo fa per bocca del segretario del Partito comunista cinese di Wuhan, la città focolaio del virus. Un annuncio che arriva mentre l’emergenza Coronavirus evolve con nuovi contagi e nel giorno in cui è arrivata la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo italiano. Una decisione presa anche dagli Stati Uniti, come ha annunciato il ministro della sanità Alex Azar dopo una riunione della task force della Casa Bianca. Confermati i sei casi di Coronavirus finora accertati negli Usa. Washington ha deciso il divieto d’ingresso a tutti i cittadini stranieri che sono stati in Cina nelle ultime due settimane e imporrà anche una quarantena di 14 giorni agli americani che tornano dalla regione cinese di Hubei, dove ... ilfattoquotidiano

