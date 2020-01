Coronavirus, dichiarato lo stato d’emergenza. Gli italiani a Wuhan rientreranno il 3 febbraio. Oltre 9mila contagiati, Cina ammette ritardi (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Se fossero state adottate prima le misure di controllo rigorose, il risultato sarebbe stato migliore di quello attuale”. La Cina ammette i ritardi e lo fa per bocca del segretario del Partito comunista cinese di Wuhan, la città focolaio del virus. Un annuncio che arriva mentre l’emergenza Coronavirus evolve con nuovi contagi e nel giorno in cui è arrivata la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo italiano. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato che arriverà lunedì in Italia un volo militare con una ottantina di italiani provenienti da Wuhan. Al loro arrivo all’aeroporto di Pratica di Mare (Roma), gli italiani saranno sottoposti ad “un regime sanitario in un luogo dedicato”. Sono circa 500 gli italiani, fa sapere la Farnesina, che hanno chiesto informazioni per rientrare. L’Italia assisterà i cittadini cinesi che vogliono ... ilfattoquotidiano

