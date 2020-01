Coronavirus | Di Maio | “Lunedì in Italia circa 80 italiani da Wuhan Non ci sono contagi

Coronavirus, Di Maio: “Lunedì in Italia circa 80 italiani da Wuhan. Non ci sono contagi tra nostri connazionali in Cina” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mentre in Italia il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per la questione Coronavirus, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato dalla Farnesina che arriverà lunedì in Italia un volo militare con una ottantina di Italiani provenienti da Wuhan, la città cinese focolaio del virus. Al loro arrivo all’aeroporto di Pratica di Mare (Roma), gli Italiani saranno sottoposti ad “un regime sanitario in un luogo dedicato”, ha precisato il ministro dopo una teleconferenza con l’ambasciatore Italiano in Cina, nel corso di una conferenza stampa. Come comunicato dalla Farnesina, in tutto sono circa 500 gli Italiani che hanno chiesto informazioni per rientrare. Mentre l’Italia ha fatto sapere che assisterà i cittadini cinesi che vogliono rientrare in patria, dopo lo stop ai voli da e per la Cina. “Abbiamo deciso di creare una Unità Operativa speciale che si ... ilfattoquotidiano

