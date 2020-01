Coronavirus, Di Maio: “Lunedì i nostri connazionali rientreranno in Italia” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando dell’emergenza Coronavirus in teleconferenza con l’ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari, ha affermato che “nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, cioè lunedì mattina, atterreranno in Italia i nostri connazionali, circa 80, che in questo momento sono a Wuhan, in Cina. Ovviamente saranno sottoposti a un regime sanitario qui in Italia in un luogo dedicato”. Di Maio ha aggiunto inoltre che “ilvolo trasporterà in Cina il materiale sanitario richiesto dalle autorità cinesi” per fronteggiare l’emergenza causata dal virus. Coronavirus: le dichiarazioni di Di Maio Parlando alla stampa, in relazione al blocco dei voli per e verso la Cina, il Ministro degli Interni, Luigi Di Maio ha aggiunto che “circa 500 concittadini tra coloro che si trovano in Cina, ma non a Wuhan, hanno chiesto di rientrare ... notizie

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Di Maio: 'Lunedì i nostri connazionali rientreranno in Italia' #coronavirus - repubblica : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Di Maio: 'Nessun contagio fra gli italiani a Wuhan' - RepubblicaTv : Coronavirus, Di Maio: 'Nessun contagio fra gli italiani a Wuhan' -