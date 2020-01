Coronavirus, Delta sospende tutti voli Usa-Cina sino a maggio: in Francia i ricercatori isolano il batterio (Di venerdì 31 gennaio 2020) La compagnia aerea Delta blocca tutti i suoi voli per la Cina e dalla Cina sino al 30 aprile. La sospensione temporanea dei collegamenti e’ stata decisa oggi dalla azienda per le preoccupazioni sull’andamento del Coronavirus. Ad annunciarlo la stessa azienda. L’ultimo volo dalla Cina agli Usa sara’ il 5 febbraio. Dal 6 scatta l’interruzione. Da oggi al 5 febbraio – ha fatto sapere la compagnia – i collegamenti continueranno in particolare per permettere a chi si trovi ancora in Cina di poter tornare negli Stati Uniti. Al momento la Delta ha ben 42 voli settimanali tra l’Unione e la Cina. La Cina attacca duramente gli Usa per l’allerta ai suoi connazionali perche’ evitino il Paese alle prese con l’epidemia del nuovo Coronavirus o lo lascino quanto prima se gia’ in visita. “Alcune parole e azioni di ... meteoweb.eu

