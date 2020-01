Coronavirus: dalla Germania arriva il primo caso di bambino infettato (Di venerdì 31 gennaio 2020) arriva dalla Germania la conferma del primo caso di bambino colpito da Coronavirus. La notizia è stata data dal ministero della Salute della Baviera, il quale ha sottolineato come il piccolo abbia contratto la malattia dal padre, un dipendente della ditta Webasto che aveva già contratto il virus in precedenza. Al momento in Germania i casi accertati di Coronavirus sono in tutto sei, tutto collegati ad una donna cinese ospitata per qualche giorno proprio dall’azienda bavarese Webasto. notizie

